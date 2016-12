F1 a Suzuka, Raikkonen: "Sorpreso dalla macchina"

8 ottobre 2016

Fantastico terzo tempo per Raikkonen che chiude a soli tre decimi dalla pole position. Anche il finlandese è stupito dal risultato ottenuto: "Oggi la macchina è andata piuttosto bene, ci sono stati piccoli dettagli su cui abbiamo sofferto fino a oggi, ma sono sorpreso dalla nostra competitività in qualifica. Ottimo risultato, peccato che Seb sia stato penalizzato. La velocità c'è e non credo che sparirà in gara. Anzi, di solito noi miglioriamo".

Secondo Vettel è il risultato che serviva per risollevare la stagione: "La macchina oggi era molto competitiva, il terzo posto era alla mia portata, ma Kimi è stato più bravo nella parte finale del giro. Giornata positiva su una pista in cui molti dicevano che non avevamo possibilità. Anche domani in gara dovremo stare vicini. Non è la prima volta che andiamo bene in qualifica, pure in Malesia potevamo partire dalla seconda fila. Oggi abbiamo trovato il bilanciamento giusto e abbiamo portato degli aggiornamenti che hanno funzionato bene".