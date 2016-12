F1 a Suzuka, Hamilton: "La partenza è un mio errore"

9 ottobre 2016

Un'altra partenza sbagliata ha fatto scappare ulteriormente Rosberg nella corsa al mondiale. Lewis Hamilton è molto onesto nell'ammettere il suo errore: "In partenza ho avuto parecchio pattinamento, l'umido in pista non centra, è stato un mio errore. Nella seconda metà di gara avevo un buon passo, la macchina mi ha dato sensazioni migliori e ho fatto tanti sorpassi. Ho chiuso il divario da Max ma alla fine non sono riuscito a passarlo".