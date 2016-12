F1 a Suzuka, Arrivabene: "Abbiamo sottovalutato la Mercedes"

7 ottobre 2016

Un podio nelle ultime sette gare e un secondo posto nella classifica costruttori sempre più lontano. Non sono certo i risultati che Maurizio Arrivabene aveva prospettato a inizio stagione, il team principal della Ferrari prova a chiarire gli sbagli commessi: "La macchina è più veloce dell'anno scorso, ma non abbastanza. Il nostro errore è stato sottovalutare la forza della Mercedes, in Red Bull sono stati più umili di noi".

"Abbiamo commesso degli errori di valutazione a inizio estate e ne paghiamo le conseguenze" continua Arrivabene. "Sicuramente non siamo stati all'altezza, ma c'è anche una componente di imprevedibilità. La nostra non è una squadra di fenomeni, ma di persone cresciute dentro la Ferrari molto determinate a fare bene. Siamo un buon team e abbiamo grande entusiasmo, sarà la Ferrari di tutti e di nessun fenomeno". Il team principal ha poi commentato le prestazioni dei suoi piloti: "Seb non è un problema, ma non è neanche la soluzione. E' una delle soluzioni insieme a tutto il team. A volte ci sono state distrazioni o altri problemi, ma tutti commettono errori. Oggi ha un contratto con noi. Abbiamo del lavoro da fare quest'anno e anche il prossimo anno. Poi durante la stagione si vedrà. Raikkonen ama tantissimo la Ferrari e ricordo che è l'ultimo campione del mondo con questa tuta addosso. Quando schiaccia l'acceleratore va davvero forte".