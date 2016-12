F1 a Spielberg, Vettel: "Potevo rischiare di più"

2 luglio 2016

Il tedesco però fa anche autocritica: "Non sono del tutto contento di me stesso, forse potevo rischiare di più. Credo che i tre davanti a me abbiano corso più rischi. Ora speriamo che le supersoft ci favoriscano in gara". Vettel è stato poi protagonista di un inusuale e divertente siparietto, quando gli è stata data in regalo una maglia dell'Italia per il suo compleanno. "Tienila tu, ti aiuterà per asciugarti le lacrime...", ha risposto il tedesco alla giornalista sua interlocutrice.



Rimane l'amaro in bocca anche a Kimi Raikkonen dopo gli ottimi tempi delle libere: "Era difficile capire quali erano le parti asciutte e quali quelle bagnate e io non sono riuscito a spingere a sufficienza in tutti i tratti. Vedremo come sarà il meteo in gara e come andranno le cose. E' stata una giornata discreta, ma non siamo riusciti a sfruttare al meglio il cambiamento climatico. Domenica sarà difficile per tutti, soprattutto nel far durare le gomme".