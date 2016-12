F1 a Spa, Vettel: "Problemi con caldo"

26 agosto 2016

Prima giornata di libere complicata per la Ferrari che ha sofferto le temperature inaspettatamente alte. Per ora Red Bull e Mercedes sono davanti: "Oggi è stato complicato perché a causa del caldo la pista era molto scivolosa" spiega Vettel . "Dobbiamo migliorare, la macchina non è al punto che vorremmo. Il giro con le gomme supersoft non è stato speciale, mentre quello di Kimi è difficile da giudicare, non è riuscito a girare senza traffico".

"Domani potremo essere più veloci - continua il tedesco - anche se sono condizioni complicate sia per il giro secco che per il long run. E' stata una giornata positiva anche se non sono completamente contento. Abbiamo faticato un po' con il bilanciamento, non ho avuto sensazioni grandiose ma dipende da noi, da me e dal team migliorare in vista di domani". Anche Kimi Raikkonen sottolinea le difficoltà avute nella seconda sessione: "Credo che al mattino sia andata piuttosto bene. Anche il pomeriggio è iniziato in maniera positiva, ma poi abbiamo avuto problemi con le supersoft e poca aderenza nel posteriore durante il long run. Potrebbe andare meglio, ma sono sicuro che troveremo il giusto assetto domani. Il caldo è un problema? E' ancora presto per dirlo".