F1 a Spa, Rosberg: "Weekend perfetto"

28 agosto 2016

Dopo quattro gare di astinenza Nico Rosberg torna alla vittoria, purtroppo per lui però anche il compagno di squadra Lewis Hamilton è salito sul podio: "E' stato un weekend perfetto, non c'è niente da dire, la macchina andava forte in gara e mi sono sentito bene. Mi sono sorpreso a vedere Hamilton sul podio, avrà fatto sicuramente una bella gara. Monza sarà molto diversa, è un bel circuito e voglio provare a vincere anche lì".

Hamilton mette a segno una grande rimonta, insperata anche per lui: "Abbiamo spremuto il limone fino all'ultima goccia, non potevamo fare di più. Non pensavo fosse possibile fare terzo, sono davvero molto felice. Non si può dire se in futuro non avrò più penalità, ci sono sempre degli imprevisti, ma ora sono nella migliore posizione per lottare per il campionato. Posso solo dire che farò del mio meglio, se non l'ho fatto finora lo farò nelle prossime gare". Ricciardo, grazie all'incidente che ha coinvolto Verstappen e le Ferrari, centra il terzo podio consecutivo: "All'inizio è stato un casino, ho preso anche dei detriti, ma con la bandiera rossa mi sono messo a posto. Poi la gara è stata abbastanza noiosa, c'era Lewis che ogni tanto si avvicinava ma ho controllato il gap. Ho sperato di avvicinarmi a Nico, ma purtroppo era un po' più veloce".