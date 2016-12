F1 a Spa, Hamilton: "Giornata lineare, ringrazio i meccanici"

26 agosto 2016

Lewis Hamilton ha dovuto sostituire diverse componenti della sua power unit e dovrà scontare una penalità di trenta posizioni in griglia: "E' stata una giornata lineare per me, ma difficile per i miei ragazzi che hanno dovuto lavorare parecchio sul motore, ho un grande rispetto per loro e li ringrazio di cuore. Non è facile per noi gestire le gomme qui, ma sembra che anche gli altri abbiano le stesse difficoltà".