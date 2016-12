F1 a Sochi, Vettel: "Ottimo passo gara"

30 aprile 2016

A Sochi in Russia secondo tempo in qualifica per Vettel , ma settima posizione a causa della squalifica. Il ferrarista è comunque fiducioso in vista della gara: "Partiremo un pochino indietro, ma dovrebbe essere una gara interessante, il passo gara è stato ottimo e sento bene anche la macchina. Avrei preferito che il gap fosse minore, ma Rosberg ha fatto davvero un ottimo lavoro. Vedo molto probabile la strategia con una sola sosta".

"Non sono frustrato per i problemi avuti in questi giorni - continua Sebastian - fa parte delle gare, noi stiamo spingendo molto a fondo e soprattutto nel passo gara abbiamo dimostrato di aver ridotto il gap. Siamo ancora ad Aprile, abbiamo molto tempo e ho fiducia che nel futuro diventeremo noi i migliori".



Volto scuro per la delusione quello di Raikkonen che non è riuscito a sfruttare l'occasione regalatagli da Hamilton: "Sono deluso, vedremo la gara di domani. E' stato un weekend difficile finora, abbiamo faticato a mettere insieme un buon giro. Penso che comunque in gara andrà meglio".