F1 a Singapore, Hamilton: "La macchina funziona bene"

16 settembre 2016

Hamilton è piuttosto indietro dopo il venerdì di libere, ma il pilota britannico non sembra comunque preoccupato: "Nel pomeriggio non sono riuscito a fare un giro veloce con le ultrasoft per miei errori e questo è frustrante. A parte questo la macchina è andata piuttosto bene, non credo che qui sia più difficile per noi rispetto agli altri. L'anno scorso abbiamo completamente sbagliato a settare la macchina, ma quest'anno sembra funzionare".

Nico Rosberg invece vede nella Red Bull e nella Ferrari i grandi favoriti: "Questo è il circuito migliore della stagione per Red Bull e Ferrari, sappiamo che è un weekend difficile e che nel passo gara loro vanno veloci. Dobbiamo continuare a lavorare anche sul giro secco, crederci e sperare che domani vada bene. Le Ultrasoft oggi hanno funzionato sia nel giro veloce che nel passo gara".



Ricciardo vuole migliorare la macchina in vista della qualifica: "Sono contento di oggi, il gap rispetto al primo non è tanto. Per domani non sono preoccupato, però dobbiamo trovare il giusto set up per recuperare. Nel long run sono stato molto costante, anche se le ultrasoft sono un po' strane e non sono facili da capire. Il risultato è aperto, i primi sei sono molto vicini". Gran Premio molto equilibrato, anche Verstappen è fiducioso: "E' stata una giornata positiva, possiamo essere contenti del bilanciamento e sappiamo dove lavorare. Speriamo di poter essere competitivi in qualifica così come lo siamo nel long run. Siamo contenti del nuovo motore. Red Bull favorita? No siamo vicini con Ferrari e Mercedes".