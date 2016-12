F1 a Silverstone, Vettel: "Niente panico, solo un brutto giorno"

10 luglio 2016

A Silverstone si è visto il peggior Sebastian Vettel della stagione, per lui anche due punti in meno sulla patente per un sorpasso sporco su Felipe Massa. "E' stata una gara difficile, non siamo stati competitivi come le gare precedenti a causa di condizioni esterne. Ma comunque è solo una gara e ci sono elementi positivi, come team abbiamo reagito bene e siamo riusciti anche a portare a casa qualche punto".