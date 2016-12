F1 a Sepang, Vettel: "Sfrutteremo ogni opportunità"

30 settembre 2016

Gp di Malesia iniziato in maniera positiva per la Ferrari, soprattutto nel passo gara. Vettel però non è in vena di proclami: "Credo sia stata una giornata discreta. Avevamo un bel pò di cose da provare e il passo non mi è sembrato male, almeno stando a quanto mi hanno detto quando ero in macchina. La Mercedes sembra ancora molto forte, sia nei giri veloci che sulla distanza. Quanto a noi, siamo contenti per le sequenze brevi.

"Penso che ci sia ancora da migliorare - continua Seb - soprattutto per mettere assieme la macchina, ma sono sicuro che possiamo trovare ancora qualcosa per domani. Noi puntiamo sempre a vincere, ma al tempo stesso bisogna essere realisti e rendersi conto che non possiamo venire qui e dire subito "vinceremo": se c'è una possibilità, in qualsiasi circostanza, dobbiamo essere pronti a coglierla. Il nuovo asfalto sembra migliore, anche se l'ultima curva è un pò insidiosa. Al pomeriggio non ho usato le gomme più dure, la Soft sembra essere la migliore: ora dobbiamo vedere a quale strategia puntare per domenica".



Anche Kimi Raikkonen vede ampi margini di miglioramento in vista di sabato: "Non è stata una giornata facile. In entrambe le sessioni non ho avuto un buon feeling con la macchina e sono sorpreso che il tempo sul giro non sia stato così male, malgrado le mie sensazioni fossero lontane da quello che avrei voluto. Il nuovo asfalto è abbastanza simile al vecchio, ma è più liscio e c'è più aderenza. Non ho visto quello che hanno fatto gli altri, ero concentrato sul mio programma. Ora abbiamo bisogno di sederci assieme e analizzare i dati: c'è del lavoro da fare, ma sono sicuro che per domani possiamo migliorare".