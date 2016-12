F1 a Sepang, Ricciardo: "Grande lavoro di squadra"

2 ottobre 2016

"Oggi abbiamo colto l'occasione in modo perfetto - continua Daniel, che sul podio ha fatto bere tutti dalla sua scarpa - ho anche lottato con il mio compagno di squadra per alcune curve, è stata una battaglia molto corretta e divertente, entrambi abbiamo pensato soprattutto al bene della squadra, senza fare sciocchezze. Per la Red Bull è una grande domenica, abbiamo allungato in classifica costruttori sulla Ferrari. Per tutta la stagione abbiamo continuato a lavorare duramente migliorando volta per volta. Vincere su questa pista è fantastico, ora andiamo a Suzuka dove sappiamo che saremo forti". Anche Verstappen è contento soprattutto per i punti regalati alla squadra: "Sono soddisfatto della gara, è una grande sensazione, questa doppietta è importante per il team. Non siamo partiti bene, ma Vettel ha frenato troppo tardi e ci ha danneggiati. Bello invece il duello con Ricciardo, lui si è difeso duramente ma è così che si fa in gara. Stare a quelle velocità uno vicino all'altro senza toccarsi è segno di grande rispetto".



Rosberg inaspettatemente riesce a mangiare punti importanti a Hamilton, ma al tedesco non va proprio giù quanto successo alla prima curva: "Vettel era fuori controllo, è andato dentro troppo forte. Anche noi eravamo al limite, ma lui era un missile. Non è una cosa bella guidare così e mi ha rovinato pure la gara. Poi ho lottato, ho fatto la guerra con Kimi andandogli dentro molto aggressivo. Non mi aspettavo la penalità, ma la accetto. Va bene il terzo posto, ma io qui volevo vincere. Hamilton? Anche a me è successo di rompere il motore nella fase decisiva del mondiale. E' un sentimento orribile. Cosa ho pensato quando Ricciardo mi ha fatto bere dalla sua scarpa? Che non devo farlo vincere mai più".