F1 a Sepang, Hamilton: "Qualcuno non vuole che io vinca il titolo"

2 ottobre 2016

Lewis Hamilton ora inizia a sospettare che sia davvero una stagione maledetta per lui. Con un weekend perfetto e una vittoria ormai scontata ci ha pensato il suo super motore a metterlo fuori dai giochi e a fargli perdere altro terreno da Rosberg: "In questo momento provo dolore, abbiamo lavorato tantissimo questo weekend, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Ma ancora una volta il motore Mercedes ci ha abbandonato".

"A fine gara ci sono otto piloti con motore Mercedes - continua Lewis - ma solo uno che esplode: il mio. C'è qualcosa che non va. Non ho avuto nessuna avvisaglia, tutto stava andando benissimo. E' difficile essere positivi, non c'è nulla che possa fare, devo tenere la testa bassa e continuare a fare quello che ho fatto finora". Alla tv inglese Hamilton ha addirittura aggiunto: "Era un motore nuovo. C'è qualcuno che non vuole che io vinca questo mondiale".



Niki Lauda si è sentito chiamare in causa da quanto successo e ha commentato così: "Sono io il responsabile dei motori e quanto successo mi rende molto triste. Ora Nico ha 23 punti di vantaggio e sarà molto dura rimontare. La colpa è nostra".