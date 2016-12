F1 a Sepang, Hamilton: "La macchina migliore di sempre"

1 ottobre 2016

Rosberg prende una bella lezione, ma non si dà comunque per vinto in vista della gara: "Io puntavo alla pole, altrimenti perché dovrei salire in macchina? Certo, sapevo che Lewis aveva fatto un gran giro e sarebbe stato difficile. Ho fatto un errore all'ultima curva, altrimenti sarei stato più vicino. Qualcosa non funziona per me in quella curva, forse il set up non è ideale, ho sempre tanto sovrasterzo. Il secondo posto è accettabile e sappiamo che quest'anno da quella posizione si può anche vincere. Sono ancora molto ottimista per domani".



Il primo rivale delle Mercedes è Max Verstappen che partirà dalla terza posizione: "Il weekend è finora molto positivo per me. Il passo è buono e siamo riusciti a migliorare anche nel giro veloce. Sono contento di essermi qualificato dietro alle Mercedes". Daniel Ricciardo invece è più preoccupato da cosa può succedere alle sue spalle: "E' una sorpresa essere davanti alle Ferrari, ieri non me lo sarei aspettato. Siamo migliorati tanto con la macchina e abbiamo trovato più velocità. Mezzo decimo in più sarebbe stato meglio, ma Max è andato bene tutto il weekend. Spero che sarà possibile battere le Mercedes, ma per me la gara sarà più con le Ferrari".