F1 a Sepang, Hamilton: "Giornata positiva"

30 settembre 2016

Lewis Hamilton è deciso a rifarsi dopo tre Gran Premi chiusi alle spalle dell'avversario Rosberg. Per ora nessun intoppo nell'avvicinamento alla gara: "Oggi non abbiamo avuto problemi, abbiamo girato parecchio quindi non c'è nessuna scusante. Ho provato anche tutte le mescole. Nell'ultima curva, quella modificata, ho provato diverse traiettorie, devo scegliere quella migliore per il bilanciamento della macchina e per le gomme".