F1 a Monza, Vettel: "Giornata grandiosa"

4 settembre 2016

Bagno di folla per Vettel che sale per il secondo anno consecutivo sul podio, Seb è convinto che più di così non si potesse fare: "Loro facevano una sola sosta, quindi sapevamo che Hamilton sarebbe tornato davanti. Noi eravamo veloci ma non abbastanza e alla fine il divario era grosso. Ho fatto una buona partenza, forse sono rimasto un po' bloccato da Lewis all'inizio, in curva 1 ho affiancato Nico ma lui ha fatto un ottimo lavoro".

"Abbiamo avuto un buon passo - continua Vettel - ma ci aspettavamo che loro sarebbero stati più veloci di noi. E' una giornata grandiosa per la Ferrari, abbiamo avuto un supporto straordinario, perfino più dell'anno scorso. Sono fiero del mio secondo podio consecutivo a Monza, ma la nostra missione non finisce qua perché questa gente merita la vittoria. Le cose stanno cambiando, me lo sento". Anche Raikkonen è soddisfatto di come si è comportata la macchina in gara: "Partenza discreta, la macchina andava piuttosto bene ma questo era il massimo che potevamo fare. Chi lo sa cosa accadrà in futuro, oggi eravamo più vicini di quanto ci aspettassimo". Maurizio Arrivebene osannato dal pubblico, racconta così le sue emozioni: "I nostri tifosi sono la nostra forza, noi vorremmo dargli di più e prima o poi glielo daremo. La squadra c'è".