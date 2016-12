F1 a Monza, Vettel: "Contento per la seconda fila"

3 settembre 2016

Sebastian Vettel in gara partirà terzo e forse più di così non si poteva proprio fare: "Non ero molto contento del primo tentativo, ho perso un po' il ritmo. Nel secondo tentativo sono arrivato un po' lungo nell'ultima curva e ho perso un po' la macchina, anche nel primo settore ho perso qualcosa, ma alla fine è stato un buon giro. Sono contento perché abbiamo monopolizzato la seconda fila, le Mercedes oggi erano di un altro pianeta".