F1 a Monza, Hamilton: "Raggiunta la perfezione"

3 settembre 2016

Quinta pole position per Lewis Hamilton a Monza, come lui solo Fangio e Senna: "Sono molto felice di questo record, mi è stato appena comunicato. Anche se ce l'avevo in un angolo del cervello. Sono incredibilmente fiero di essere lì al fianco di due piloti incredibili. L'ultimo giro è stato incredibile e questa è una pista bellissima con un pubblico grandioso. Ma quello che questo team raggiunge di gara in gara è semplicemente fenomenale".