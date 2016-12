F1 a Montreal, Vettel: "Ferrari super, voglio divertirmi in gara"

11 giugno 2016

"Oggi non abbiamo avuto assolutamente i problemi delle ultime qualifiche - continua il tedesco -. In gara credo che tutto sia possibile, è una pista dove possono succedere tante cose. Le previsioni sono complicate, ma questo è un circuito grandioso dove guidare". Diverso lo stato d'animo di Raikkonen che è finito dietro alle Red Bull: "Nel Q3 sono uscito tardi perché avevamo solo un set di gomme nuove. Non lo so se il traffico mi ha fatto perdere posizioni, diciamo che finora non è stato un weekend semplice per me. Mi è difficile mettere insieme un giro buono. Non sono molto contento della mia guida e abbiamo ancora qualche piccolo problema di cui non riusciamo a sbarazzarci. Siamo migliorati rispetto a ieri, ma quando chiudi sesto non puoi mai essere contento".