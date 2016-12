F1, a Montreal sesta pole di Hamilton

Nonostante i problemi avuti nelle libere 3, insomma, Hamilton ha confermato di essere il mago del giro veloce, infliggendo un distacco non da poco al suo compagno di squadra. Per lui è la pole numero 44 della carriera. Poi, si sa, la gara ha fa sempre storia a se, ma meglio partire davanti, che dover inseguire. Cosa, che, a dire il vero, Nico Rosberg sa fare bene e il suo secondo posto non compromette le possibilità di vittoria. Che, sotto sotto, nutre anche la Ferrari. Questa volta però dovrà affidarsi al solo Kimi Raikkonen, al miglior risultato della stagione in qualifica. "Iceman" ha accusato solo sei decimi di ritardo da Hamilton, e siccome allo spegnersi del semaforo la Ferrari è decisamente più veloce rispetto alle prove... L'importante è che il nuovo motore faccia il suo dovere. Sabato nero, al contrario, per Sebastian Vettel, subito fuori nel Q1 a causa di un problema alla centralina della sua SF15-T (già manifestatosi a Barcellona). Il tedesco, richiamato ai box nel giro di entrata, è stato rimandato in pista a meno di 3' dal termine della prima sessione, ma la sua macchina mancava di potenza e non è riuscito ad andare oltre il 16° posto (primo degli eliminati), che gli garantiva la partenza dalla 15.a casella in griglia per la retrocessione di Verstappen (15 posti in meno per l'incidente di Monaco con Grosjean e la sostituzione del motore). Poi, però, sono arrivati altri cinque posti in meno per un sorpasso a Merhi in regime di bandiere rosse nelle libere 3. Insomma, cornuto e mazziato. E rimontare su questo tracciato non sarà una passeggiata. Servirà imbroccare la giusta strategia. Piange anche Felipe Massa, pure lui impossibilitato a qualificarsi per il Q2 a causa di un motore fiacco della sua Williams. Non è nemmeno sceso in pista per le qualifiche, invece, Jenson Button, costretto a fare le prove da spettatore a causa della sostituzione del motore della sua McLaren dopo essere stato appiedato nelle libere 3. Non è andata tanto meglio a Fernando Alonso, ancora ampiamente fuori dalla "top 10".