F1, a Monaco Vettel si risveglia nelle libere 3

28 maggio 2016

Risveglio per la Ferrari nelle libere 3 di Monaco. Sebastian Vettel è riuscito a chiudere davanti a tutti in 1:14.650 beffano per soli 18 millesimi Lewis Hamilton (Mercedes). Distacchi minimi e Nico Rosberg in terza posizione. A seguire le due Red Bull con Ricciardo e Verstappen che nel finale è andato a sbattere contro le barriere con l'anteriore sinistra. Male Raikkonen in nona posizione a quasi un secondo dalla vetta.

Spettacolo nelle libere 3 in attesa nelle qualifiche del Principato. Grandissima prestazione per Vettel ce non ha pasticcipiato come giovedì trovando un giro perfetto. Poi le Mercedes e schiaffo di Hamilton a Rosberg. Passo indietro per le Red Bull che sono costrette a inseguire. Ricciardo tallona le due frecce d'argento, mentre Verstappen ha sbattuto contro le barriere, ma fortunatamente la sua Red Bull non ha riportato gravi danni.