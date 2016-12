F1 a Interlagos, Vettel: "Ho faticato parecchio"

13 novembre 2016

Sebastian Vettel non può essere troppo contento perché un errore nei primi giri ha compromesso le sue possibilità di podio: "Non è andata bene nella prima parte di gara, ma poi sono riuscito a recuperare. Non è stato facile, ho fatto fatica a superare Sainz, ci ho messo un po' a trovarmi a mio agio sulla monoposto. Il sorpasso di Verstappen? Io penso che non sia stato corretto, ma forse era più veloce e basta".

"Oggi poteva succedere di tutto - prosegue il tedesco - non sono stato l'unico ad essere vittima dell'aquaplaning e per fortuna ho evitato l'incidente". Cosa che non è riuscita a Kimi Raikkonen, che ha anche rischiato un pericoloso frontale con le altre macchine: "Sicuramente c'era tanto aquaplaning, ma per fortuna nessuno mi ha colpito quando sono andato in testacoda. Queste non sono le condizioni più semplici per noi, inoltre quando si gira tanto con la safety car le gomme si raffreddano molto".