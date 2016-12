F1 a Interlagos, Raikkonen: "Non era un gran giro"

12 novembre 2016

Kimi Raikkonen regala alla Ferrari un terzo posto che riaccende le speranze in vista del Gran Premio: "La sensazione durante il giro non era ottima, ho avuto qualche problema nel settore centrale e alla fine non pensavo fosse sufficiente per arrivare terzo. Sono molto contento della posizione, anche se le Mercedes sono molto lontane. In queste circostanze andiamo bene con temperature basse, ma la Sf16-H si è comportata bene anche con il caldo".