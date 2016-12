F1 a Interlagos, Hamilton: "Mi sento molto forte"

11 novembre 2016

Anche Rosberg è soddisfatto della giornata, ma preoccupato per il meteo dei prossimi giorni: "Oggi faceva molto caldo, ma il resto del weekend farà freddo quindi non so se quello che abbiamo imparato oggi tornerà utile. La Red Bull stamattina era molto veloce, oggi pomeriggio invece no". Ricciardo non si sente troppo lontano dalle Mercedes: "Oggi è stata una sessione normale perché siamo lì con le Mercedes e le Ferrari, la sorpresa sono le Williams, se continueranno così sarà un weekend molto divertente. Il mio long run è partito bene, ma poi non sono riuscito a conservare le gomme. Qualificarsi con le medie? Il giro è molto corto e secondo me è un rischio. Per la gara spero nella pioggia". Verstappen è stato protagonista di un'ottima prima sessione di libere: "Le libere 1 sono andate bene, nelle libere 2 abbiamo fatto delle modifiche che non ci sono piaciute e allora siamo tornati sul primo assetto. La Mercedes è forte, ma noi siamo dietro. Questo circuito rovina molto le gomme, ma noi siamo dove ci aspettavamo. Le Williams? Niente male oggi, vedremo domani".