F1 a Hockenheim, Rosberg: "Soddisfatto di me stesso"

30 luglio 2016

Lewis Hamilton partirà di nuovo da secondo, ma l'inglese non ha niente da rimproverarsi: "E' finora un buon weekend, non ho avuto problemi, semplicemente non sono riuscito a prendere la pole. Abbiamo perso del tempo nella seconda parte del giro. Per la gara io guardo solo chi è davanti a me, non mi interessa il passo o le strategie che hanno in mente gli altri". Daniel Ricciardo invece spera di fare una gara vicino alle Mercedes: "Oggi la Mercedes non era tanto lontana da noi, ma anche con superman dentro la mia macchina non era possibile la pole position. Se continuiamo così credo che in gara saremo più vicini alle Mercedes che alle Ferrari, perché nelle libere la velocità sembrava buona con tanta benzina. Forse ci sarà più freddo e questo potrebbe essere negativo, ma non sono sicuro". Soddisfatto anche Max Verstappen della seconda fila: "Sono molto contento, per la prima volta qui siamo riusciti a qualificarci bene. Sono solo un decimo dietro al mio compagno, quindi bene. Per la gara sarà fondamentale la strategia e il primo giro".