F1 a Budapest, Rosberg: "Qualifica impegnativa"

23 luglio 2016

Lewis Hamilton esce sconfitto dal duello in casa, ma l'inglese non sembra troppo deluso dal risultato: "Nell'ultimo giro non so quanto Nico fosse più veloce di me, io mi ero migliorato di quattro decimi nel primo settore e mi sentivo molto bene. Poi Fernando si è girato, ma sono cose che capitano. Non sono troppo deluso, è stata una sessione complicata e ho fatto il meglio che potevo. C'è ancora una gara davanti e darò tutto quello che ho".



Ricciardo batte Verstappen ma è comunque amareggiato, perché a suo avviso la prima fila era a portata di mano: "Non so se ho tirato fuori il meglio dalla mia macchina, perché la bandiera gialla ci ha davvero danneggiati. Sono arrabbiato perché nell'ultimo giro ero molto vicino alla pole position. Allo stesso tempo penso che sia andata bene perché la sessione è stata molto difficile e bisognava adattarsi velocemente, dalle gomme da bagnato a quelle da asciutto".