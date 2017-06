F1 a Baku, Libere 1: super Red Bull, ma Vettel impressiona

23 giugno 2017

Prima sessione di libere in Azerbaigian un po' strana. Su una pista con poca aderenza, Ferrari e Mercedes si sono nascoste e la Red Bull si è presa il ruolo da protagonista. I valori reali in campo, però, si vedranno solo nella seconda sessione questo pomeriggio. Sicuramente positiva la prova di Sebastian Vettel che con le gomme gialle si è avvicinato al tempo di Ricciardo con le rosse. Quarta posizione per Perez (Gomme rosse) che poi è andato a sbattere al castello causando 10 minuti di bandiera rossa. Anche Hamilton non ha montato le supersoft e si è fermato a un secondo dalla vetta. Bottas, invece, con le gomme da tempo ha sbagliato il giro buono andando a baciare il muro. Turno negativo per Raikkonen che dopo 18 giri si è fermato solo al nono tempo.