F1 a Austin, Vettel: "Non so quale sia il problema"

22 ottobre 2016

Qualifica da dimenticare per la Ferrari, che chiude a più di un secondo dalle Mercedes: "Non so cosa sia andato male questo weekend - spiega Vettel - il feeling con la macchina non è così negativo, ma il ritardo è più ampio rispetto al solito. Fino al Q3 le qualifiche non sono andate male, poi non siamo riusciti a progredire. La gara comunque è domani e con una buona partenza e una buona strategia possiamo fare passi avanti".