F1 a Austin, Hamilton: "Mi sento alla grande"

22 ottobre 2016

Rosberg esce sconfitto dal duello, ma non si fascia la testa: "Non ho avuto nessun problema specifico nel primo settore, semplicemente mi trovo meglio negli altri due. Penso di aver fatto un buon giro e sono soddisfatto, anche se mi infastidisce il fatto che Lewis abbia fatto la pole. Quest'anno però abbiamo visto che non è così importante, quindi ho comunque tante possibilità".



Ricciardo sperava di raggiungere la prima fila, ma alla fine il suo ritardo è stato di mezzo secondo: "Oggi è andata abbastanza bene, non siamo molto vicini alle Mercedes, ma abbiamo un buon vantaggio sulle Ferrari. La macchina sta funzionando bene. Era già previsto che io e Verstappen ci qualificassimo con gomme diverse, spero con le supersoft di avere uno spunto maggiore in partenza". Verstappen è piuttosto critico nei confronti del suo giro veloce: "Nell'ultima parte ho commesso un errore, l'ultima curva è stata la peggiore che abbia mai fatto. Vediamo ora se le gomme soft mi daranno un vantaggio, spero di fare una buona partenza così diventerà una gara interessante".