F1 2016, nel videogioco ufficiale anche la Virtual Safety Car

21 luglio 2016

hanno reso disponibile oggi l’ultimo video di gameplay per, il videogioco ufficiale della. Il nuovo Attract video mette in mostra l’azione sia sul tracciato che nella pit lane, ricreando i momenti chiave dell’anno ed evidenziando molte delle caratteristiche principali del gioco.

per PlayStation®4, Xbox One e Windows PC (DVD), F1 2016 vanta la più approfondita modalità Carriera mai vista nel franchise che permette ai giocatori di creare la loro propria leggenda nel corso di dieci stagioni. Il giocatore seleziona un avatar e il numero da tenere durante tutta la sua carriera così come il team con il quale vuole iniziare. I giocatori possono spostarsi da un team ad un altro oppure possono decidere di creare una squadra che ambisca alla vittoria del campionato, lavorando con il team di Ricerca e Sviluppo e il proprio agente per raggiungere l’obiettivo.

Il Formation Lap sarà presente per la prima volta nella storia del gioco così come la nuovissimache accompagna anche il ritorno della Safety Car tradizionale, una delle favorite dai fan. Il livello di coinvolgimento è stato ulteriormente aumentato grazie all’inclusione degli avviamenti manuali, dell’ingresso e della frenata manuale nella pit lane – tutte caratteristiche vitali per evitare di perdere tempo, penalità e posizioni in classifica.

Con il supporto multigiocatore fino a 22 piloti, F1 2016 permette ai giocatori di formare un grid fatto di giocatori reali nei 21 circuiti presenti nelincluso lo stretto circuito cittadino di Baku, l’ultimo aggiunto nel calendario. In single player i giocatori possono creare la loro leggenda nella vasta modalità Carriera che si estende per un massimo di dieci stagioni e che include tutta l’adrenalina sia dentro che fuori il tracciato.

La Limited Edition di F1 2016 include il ‘CAREER BOOSTER’ DLC PACK, che darà ai giocatori un vantaggio nella loro carriera oltre a Career Helmet e Laptop designs.