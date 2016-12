F1, Rosberg campione del mondo se...

9 ottobre 2016

Austin, Mexico City, Interlagos e Abu Dhabi, Nico Rosberg può iniziare a mettere lo champagne in fresco. Con la vittoria di Suzuka, la sua prima in Giappone, il tedesco della Mercedes ha messo una seria ipoteca sul titolo Mondiale portando a 33 punti il vantaggio in classifica su Lewis Hamilton. Al numero 6 basterà dunque arrivare tre volte secondo e una volta sul gradino più basso del podio per laurearsi campione.



Risultati certamente alla portata di Rosberg che è in uno stato di forma incredibile: il destino è nelle sua mani. A Hamilton, per confermarsi campione per la terza volta consecutiva, servirà una vera e propria impresa e un anche un po' di fortuna. Già fra due settimane in Texas ci sarà una gara decisiva per il Mondiale.