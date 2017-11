F1, Massa si ritira a fine stagione

4 novembre 2017

A fine anno Felipe Massa smetterà veramente di correre in F1. Il brasiliano, che aveva già annunciato il ritiro lo scorso anno salvo poi ripensarci su richiesta della Williams, terminerà la sua carriera ad Abu Dhabi il 26 novembre. Massa lascia dopo 15 anni e domenica riceverà l'abbraccio dei suoi tifosi a Interlagos, dove già l'anno scorso era andato in scena un "addio" commuovente. Possibile futuro in Formula E .

Massa non abbandonerà le corse, ma solo il circus. Si vocifera di un suo futuro in Formula E, campionato in esclusiva su Mediaset per i prossimi tre anni.



Per prendere il suo posto in Williams, invece, è corsa a due tra Robert Kubica e Daniel Kvyat per affiancare il giovane Lance Stroll.