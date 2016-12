F1, le pagelle di Sochi: Vettel è perfetto

HAMILTON 9: E' quasi perfetto. Il 'quasi' va alla partenza perchè da lui ci si aspetta il massimo, ovvero una manovra pronta su Rosberg. In realtà è l'unico modo per valutarlo perché per il resto fa gara solitaria. Non si distrae mai, scandisce i tempi, esegue il suo compito da maestro. E si prende la vittoria n. 42, la nona in questa stagione e si avvicina sereno al terzo mondiale.

VETTEL 10: Lui è davvero perfetto. Merita un 10 per la stagione fin qui perché scavalca Rosberg (su una Mercedes ancora molto avanti rispetto alla Ferrari) ed è secondo nel Mondiale. La sua domenica è una prova di senso tattico e tenacia. Parte quarto, arriva secondo e mostra a Raikkonen chi comanda in pista. E i numeri evidenziano quanto si vede sull'asfalto: fra i due ci sono 107 punti di distacco.

RAIKKONEN 4: In partenza ha uno spunto eccezionale ma si perde dopo la prima safety car e annacqua gli sforzi. Non tiene Vettel, perde moltissimo tempo dopo la sosta, attacca nervoso Bottas rischiando più volte il contatto. Fino a che non ci riesce. Tira al povero Bottas un gancio destro a pochi metri dal traguardo. Davvero male.

BOTTAS 7: E' efficace per la prima parte di gara. Si ferma in pit prima di Vettel ed è una scelta che paga perchè rientra nel traffico e perde tempo. Non demorde e recupera fino a vedere il podio. Vicinissimo. Anzi no, per l'esuberanza di Raikkonen.

ROSBERG 4: E' un voto alla sfortuna e alla stagione. Alla sfortuna perché incappare in un guaio improbabile al pedale dell'acceleratore mentre sei in testa è da disperazione. Alla stagione perchè guidare una Mercedes e ritrovarsi a 73 punti da Hamilton, con un ferrarista in mezzo, è roba da depressione.

MASSA 8: Parte quindicesimo e chiude quarto. La sua umiltà e la capacità di lavorare a testa bassa gli valgono sempre un applauso.

ALONSO 8: Chiude a punti ma il voto è per il messaggio via radio al team. Gli dicono che può tenere il passo di Massa e lui risponde 'amo il vostro senso dell'umorismo'. E infatti Massa vola in un'altra galassia. A lui va il merito di non starsene zitto.