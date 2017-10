F1: Hamilton in pole position in Malesia

30 settembre 2017

Doveva, poteva, essere una sabato rosso e invece il pomeriggio di Sepang si è colorato d'argento. A splendere sempre il solito Lewis Hamilton che sta attraversando un periodo ottimo. Fortuna e bravura, un mix più che vincente. Record su record per il tre volte campione del mondo: 70.esima pole in carriera, quinta in Malesia e giro più veloce del circuito. En plein! Un vero e proprio campione che nel momento decisivo ha fatto volare la sua Mercedes, il tutto contro ogni previsione. Il tutto dopo tre turni di liberi molto complicati. La Mercedes gli ha "regalato" un po' di potenza e lui ha graffiato, come le tigri locali.



Peccato perché è mancata la lotta con Vettel estromesso dal Q1 per un problema al motore della sua Ferrari. Così è toccato a Kimi Raikkonen dare del filo da torcere all'inglese. Il finlandese ci ha provato, ma si è fermato 45 millesimi dalla pole position. Ora servirà una vera e propria impresa in gara per le due Ferrari per riaprire il Mondiale, molte le variabili in gioco. Una macchina molto competitiva, la possibilità di una strategia diversa e le condizioni meteorologiche (è prevista pioggia). Il team di Maranello vuole pensare positivo e crede nella rimonta.



Terza fila tutta colorata Red Bull che potranno essere arbitri del Mondiale. Verstappen, che oggi compie 20 anni, e Ricciardo scatteranno alle spalle di Lewis e Kimi e con l'asfalto bagnato hanno molte possibilità di vincere. Quinta piazza per Bottas (Mercedes) con Ocon (Force India) al suo fianco. Ottima prestazione per Vandoorne che ha portato la McLaren in settima posizione, meglio di Alonso solo decimo. Quindicesima piazza per il debuttante Gasly a solo un decimo e mezzo dal compagno Carlos Sainz in Toro Rosso.