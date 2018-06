F1, GP Cina - Vettel: "Verstappen? Nulla da aggiungere..."

15 aprile 2018

Era terzo, in difficoltà con le gomme e in difesa, ma Sebastian Vettel stava cercando di galleggiare a ridosso del podio. Max Verstappen lo avrebbe comunque superato, di lì a poco, e la mossa con cui l'olandese lo ha speronato, facendolo girare, perdere terreno e chiudere ottavo. A fine gara Vettel : " Su Max non c'è molto altro da aggiungere rispetto a quello che avete visto . Le gare sono così. Sono cose che succedono, è stato negativo per entrambi".

L'ottavo posto nel Gp della Cina permette a Vettel di restare in testa al Mondiale con 54 punti, 9 in più di Hamilton, giunto quarto. È stata una gara difficile per il tedesco della Ferrari, che ha avuto problemi al pit stop, quando è stato passato da Bottas, e anche successivamente, con il bilanciamento della vettura, fino ad essere sorpassato anche da Alonso.



"Ci sono gare in cui a volte ti va tutto a favore, altre un po' meno. Quando Alonso mi ha passato ho perso completamente il bilanciamento dopo il contatto, c'era tantissimo sovrasterzo ed era difficile rimanere in pista, non avevo più armi". La gara però era già stata compromessa dal pit-stop: " La safety car è arrivata forse troppo presto per tornare ai box, poi - ha proseguito - la prima sosta è stata un pochino lenta e ho perso una posizione. Poi è diventato molto difficile. Ho dato tutto, cercando di spingere".