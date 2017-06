F1 Azerbaigian: scintille tra Hamilton e Vettel

25 giugno 2017

Scintille tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel durante il GP d'Azerbaigian. In regime di Safety-car l'inglese della Mercedes ha frenato troppo e il tedesco della Ferrari non ha potuto non tamponarlo. Seb, su tutte le furie, lo ha poi affiancato andando ruota contro ruota gesticolando platealmente. Per il ferrarista danno all'ala anteriore, mentre per il vicecampione del mondo problemi al diffusore. La direzione gara poi ha deciso di punire Vettel con uno stop and go di 10".



Intanto Niki Lauda ha detto la sua sull'episodio assolvendo il suo pilota: "Hamilton era davanti e quindi aveva il diritto di decidere l'andatura. Gli altri piloti si devono adeguare". Vero, ma le immagini dimostrano che in uscita di curva il numero 44 è passato in pochissimi metri da 80 km/h a 50.