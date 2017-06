F1 Azerbaigian: Hamilton, una pole strepitosa

24 giugno 2017

Sottovalutato dopo un venerdì nero, Lewis Hamilton è tornato dove più gli compete: davanti a tutti. Semplicemente un animale da qualifica visto che sono 66 pole in carriera, staccato Senna e ora Schumacher è a sole due lunghezze. Sabato pomeriggio senza storia a Baku con il numero 44 che ha lasciato le briciole agli avversari. Tempone in Q1, in Q2 e anche in Q3: inutile dire che ha fatto registrare il record della pista. All'ultimo tentativo il tre volte campione del mondo ha dovuto spingere a più non posso per mettere dietro il compagno Bottas: quasi mezzo secondo il vantaggio accumulato alla bandiera a scacchi.



Dominio Mercedes con le Ferrari costrette a inseguire: Raikkonen e Vettel partiranno dalla seconda fila. Kimi ha sofferto, come tutto il weekend, la temperatura delle gomme, mentre Seb ha pagato la sostituzione del motore. Nessuna penalità, ma il team di Maranello è stato costretto a montare sulla SF70H numero 5 l'unità 1 già utilizzata in Australia: naturalmente con qualche cavallo di potenza in meno. Un problema all'impianto idraulico ha frenato il tedesco che ora è chiamato all'impresa in gara. Resta l'ottimismo per quanto fatto vedere nei primi due turni di libere: il passo c'è.



Mezza delusione per la Red Bull con Verstappen che ha chiuso al quinto posto, mentre Ricciardo è andato a sbattere in Q3, causando bandiera rossa, e scatterà dalla decima piazza in griglia. Dopo l'olandese le due Force India di Perez e Ocon, mentre ha sorpreso Stroll che è riuscito a mettersi dietro Massa.



Ancora male la McLaren con Alonso e Vandoorne che non sono riusciti a passare la Q1 e scatteranno comunque dalle ultime due posizioni in griglia per aver sostituito i motori alle loro vetture.