Colonia, a fine 2017 apre la mostra sulla carriera di Schumacher

7 ottobre 2016

La mostra ripercorrerà l'intera carriera del sette volte campione del mondo di F1. Dagli esordi con i kart fino ai trionfi con la Ferrari passando per le sue esperienze in Jordan, Benetton e Mercedes. La famiglia ha voluto fortemente questa esposizione, ha svelato la manager Kehm: "E' un desiderio della famiglia di Michael che tutti gli appassionati interessati possano vedere la sua collezione". Schumacher, dopo l'incidente sugli sci del 28 dicembre 2013, ha trascorso diversi mesi in coma poi è stato trasferito nella sua villa in Svizzera, dove sta continuando un lento processo di recupero.