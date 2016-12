Champions for charity: Vettel contro Nowitzki, sfida a calcio per Schumi

23 maggio 2016

I migliori piloti del mondo, la stella dei Dallas Mavericks Dirk Nowitzki e altri prestigiosi ospiti tutti in campo in onore di Michael Schumacher . Il prossimo 27 luglio, prima del Gp di Formula 1 a Hockenheim, la Nazionale Piloti sfiderà alla Coface Arena di Mainz una selezione di All star in una partita di calcio che si preannuncia spettacolare e il cui ricavato sarà totalmente dovoluto in beneficenza.

La partita, resa possibile dalla stretta collaborazione tra la fondazione benefica di Nowitzki e il management dell'ex pilota sette volte campione del mondo, è stata fortemente voluta dalla famiglia di Schumi, che intende così ringraziare per il loro sostegno i numerosissimi fan del tedesco, alle prese con una difficile riabilitazione dopo l'incidente che ebbe sulle nevi di Meribel nel dicembre del 2013.

"Per molti anni Michael è stato promotore e ha preso parte a diversi match benefici - ha dichiarato la sua manager Sabine Kehm - giocando spesso per la Nazionale Piloti, ma anche in altre squadre e qualche volta anche nella stessa squadra di Nowitzki. Siamo molto felici di essere riusciti a organizzare questo evento con Dirk - ha aggiunto la Kehn - e speriamo di regalare ai fan una notte di grande divertimento".

Nowitzki non vede l'ora di giocare: "Sono contentissimo che si giocherà il Champions for charity, sarà un grande divertimento sia per il pubblico sia per i giocatori, un grande evento per le famiglie per sostenere dei progetti importanti: esattamente nello spirito delle partite che organizzava Michael".

Molto elettrizzato anche l'altro capitano, Sebastian Vettel: "Iniziare il weekend del Gp di Germania giocando con la Nazionale Piloti è fantastico, ci divertiamo sempre molto a giocare a calcio e giocare per Michael avrà un sapore particolare. Daremo il meglio di noi per difendere la reputazione della Nazionale Piloti e per battere il team di Nowitzki".

La vendita dei biglietti inizia il 30 maggio sul sito www.champions-for-charity.de