Button difende Vettel: "E' già stato sanzionato, guardiamo avanti"

29 giugno 2017

Jenson Button scende in campo in favore di Sebastian Vettel e spera che, dopo lo scontro tra il tedesco e Lewis Hamilton in pista a Baku, si possa finalmente guardare avanti. L'inglese, attuale terzo pilota McLaren, ha lanciato un tweet parlando dell'argomento: "Una gara piacevole da vedere e sapete perché? Perché adrenalina ed emozioni sono state al massimo. Quello che ha fatto Vettel è stupido, ma è stato sanzionato. Guardiamo avanti".



Ieri la Fia aveva annunciato che lunedì prossimo si riunirà per riesaminare il caso "per valutare se siano necessarie nuove sanzioni". In regime di Safety Car, Vettel ha dapprima tamponato Hamilton che aveva frenato bruscamente, poi, affiancandolo, gli aveva rifilato una ruotata parlando di gesto involontario perché aveva alzato le mani dal volante per gesticolare. In gara era stato sanzionato con 10 secondi di stop and go ai box.