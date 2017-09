Bottas alla Mercedes fino al 2018

13 settembre 2017

Valtteri Bottas e la Mercedes proseguiranno insieme anche nella stagione 2018 di Formula. E' ufficiale, infatti, il rinnovo di contratto fra il pilota finlandese e la scuderia, come si legge in un comunicato apparso sul sito ufficiale: "Mercedes-AMG Petronas Motorsport è lieta di annunciare che è stato raggiunto un nuovo accordo con Valtteri Bottas per la stagione di Formula 1 2018". Bottas è arrivato in Mercedes all'inizio del 2017.