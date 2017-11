Alonso, test con la Toyota con vista 24 Ore di Le Mans

20 novembre 2017

Fernando Alonso continua a lavorare per il sogno Triple Crown. Lo spagnolo, dopo aver partecipato alla 500 miglia di Indianapolis, vuole correre la prossima 24 Ore di Le Mans e in Bahrain ha fatto un test con la Toyota TS050 HYBRID. Il pilota McLaren, durante i rookie test, ha condiviso la vettura LMP1 con Thomas Laurent completando 113 giri per un totale di 611 km.



Alonso si è megliorato giro dopo giro e ha chiuso la giornata con il tempo di 1:43.013. Distacco di 2,7 secondi dal miglior tempo firmato Timo Bernhard e a poco meno di un secondo dal compagno Sebastien Buemi. Al termine Nando ha commentato: "È stata una grande giornata. Provare una LMP1 è una bella sensazione per ogni pilota perché sono auto incredibili da guidare. Sono molto costanti per tutto lo stint ed è un fattore positivo. Era da molto tempo che volevo provarne una e oggi ce l’ho fatta, per cui sono molto felice".



Il sogno è quello di prendere parte alle 24 Ore di Le Mans del 2018 in programma il 16-17 giugno, e proprio quel weekend la Formula 1 non sarà in pista. Un'occasione che lo spagnolo non vuole farsi scappare. Intanto la Toyota ha commentato: "È interessato a Le Mans e all'Endurance".