Alonso e la Indycar, una brutta notizia per la Formula 1

Alonso alla 500 miglia di Indianapolis. La notizia è una bomba, ma anche un notizia pessima per la Formula 1. Si perché Nando andrà ad esibirsi sull’ovale più celebre del mondo saltando il Gran Premio di Monaco. Un po’ come Messi o Ronaldo che saltano la finale di Champions per andare a esibirsi nel campionato cinese. Il segnale è preoccupante e offre il senso della resa del pilota e della squadra di fronte a una situazione tecnica disastrosa, situazione che ovviamente non potrà avere rimedio nell’arco della stagione.



Vista l’aria che tira Alonso ha sicuramente voglia di nuove sfide. Nel recente passato aveva mostrato il suo interesse per la 24 ore di Le Mans, progetto abortito per l’assenza di un progetto della Honda. L’unica via di fuga per respirare aria nuova restava la 500 miglia, dove i giapponesi sono presenti come fornitori di motori. La missione non sarà facile perché correre su un ovale richiede un’attitudine che va al di là del talento di Alonso, talento che – va sottolineato - è nettamente superiore alla media di chi corre in Formula Indy. La Formula 1 deve invece porsi qualche domanda su come sia possibile perdere nel suo percorso uno dei piloti più forti della storia, anche se fosse per un solo Gran Premio.