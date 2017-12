Alonso correrà la 24 Ore di Le Mans con la Toyota, ma è una bufala

28 dicembre 2017

Fernando Alonso correrà la prossima 24 Ore di Le Mans? Forse. Nessun annuncio ufficiale come si credeva in mattinata. Colpo di un account twitter fake della Toyota. In Spagna si festeggia il Día de los Santos Inocentes, l'equivalente del nostro Pesce d'Aprile, e in molti ci sono cascati. Il pilota della McLaren ha comunque in testa di partecipare alla famosa corsa francese per cercare di centrare il Triple Crown (vittoria in F1 a Montecarlo, la 500 miglia di Indianapolis e appunto la 24 Ore di Le Mans). Lo spagnolo a novembre ha anche provato la Toyota in Bahrain: il 16 giugno 2018 potrebbe essere realmente al via. Per ora, però, si tratta solo di una fake news.