Alonso, c'è l'ok dei medici: corre in Cina

15 aprile 2016

Semaforo verde per Fernando Alonso che potrà partecipare al GP di Shanghai di Formula 1. Dopo il pauroso incidente a Melbourne e lo stop precauzionale a Sakhir, il pilota spagnolo della McLaren ha ottenuto il via libera al termine della prima sessione di prove libere, chiuse in dodicesima posizione, sul circuito cinese. Nando, fuori dal centro medico, ha spiegato: "In macchina ho un po' di dolore, ma penso di poterlo sopportare".