A Barcellona arriva il Ferrari Land, il nuovo parco dedicato al Cavallino

21 gennaio 2016

Attualmente, PortAventura è uno dei parchi divertimento più visitati in Europa: la nuova partnership con il Cavallino permetterà al sito di ottenere risultanti ancora migliori.



Tantissime le attese per il nuovo Ferrari Land: tra le innumerevoli attrazioni l'acceleratore verticale, che con i suoi 112 metri si aggiudicherà il titolo di montagna russa più alta d’Europa. A bordo della giostra i passeggeri proveranno le stesse sensazioni di una corsa di Formula 1, raggiungendo in soli 5 secondi un’accelerazione di 180 km/h. Presente, inoltre, un circuito di 570 metri, perfetto per sperimentare una gara automobilistica in famiglia. I particolari di queste e altre attrazioni verranno annunciati solo nei prossimi mesi.



Giovanni Cavalli, Direttore Generale dell’Ufficio vendite del parco, ha dichiarato: “La crescita sperimentata dal resort nel corso degli anni ha generato la necessità di rilanciare il brand. Siamo convinti che il nuovo nome PortAventura World Parks & Resort rifletta la varietà che caratterizza il resort oggi, ma soprattutto quella che sarà la sua grandiosità di domani, con progetti stellari come Ferrari Land dietro l’angolo”.