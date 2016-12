Mercedes, Hamilton: "Non abbiamo già vinto"

Lewis Hamilton ringrazia tutti per l'ennesima pole della carriera, ma sa benissimo che in gara non sarà facile. "Ho sempre un buon feeling con la macchina, ma credo che questa pista e questi tifosi siano davvero speciali per me. Quanto alla strategia, in Malesia abbiamo capito che degradiamo di più le gomme e anche in questa volta sarà una sfida. Sarà dura, non abbiamo già vinto", ha messo le mani avanti l'inglese temendo ancora la Ferrari.

Nico Rosberg si dispiace soprattutto per aver perso la pole position. " E' un peccato aver chiuso a 4 centesimi, ero talmente vicino... Però è così. Le Ferrari sono lontanissime, ma lo sapevamo che in qualifica sarebbe andata così. Noi abbiamo migliorato il passo gara, ma dobbiamo tenere gli occhi su di loro. Strategie obbligate? Secondo me, invece, c'è tanto da giocare perché la gomma morbida si distrugge subito. Sarà dura", ha commentato.

Chi è sparito dai radar è Fernando Alonso, il cui passaggio dalla Ferrari alla McLaren è stato finora un disastro. "Stiamo progredendo, però siamo molto indietro - ha ammesso lo spagnolo - . Adesso è facile migliorare visto che partiamo da lontano e spero che tra qualche gara non dovremo faticare per superare il Q1. Dobbiamo puntare a finire la gara con entrambe le macchina e fare più giri possibili per imparare. Per la posizione vedremo". Spera di inserirsi almeno davanti alle Williams, ma Daniel Ricciardo si dice comunque ottimista di poter fare una buona gara. "Non è andata male, anche se speravo meglio. Le Williams sono state più veloci, ma noi siamo più vicini in previsione gara. Le ferrari, invece, sono lontane. Comunque sono contento del mio lavoro e di quello della squadra", ha detto il pilota Red Bull.