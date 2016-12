Ferrari, Vettel fiducioso: "Pronti per la gara"

Sebastian Vettel pensa, come tutta la Ferrari, soprattutto alla gara della Cina. "Eravamo tutti vicini, anche se noi abbiamo fatto solo un giro con le gomme nuove. Peccato non avere entrambe le macchine in seconda fila. Sono contento, ho dato il massimo, anche se speravo di essere più vicino alle Mercedes. Però è importante essere davanti agli altri. Per la gara siamo pronti, abbiamo fatto dei passi avanti", ha detto il tedesco.

"Sono contento del passo gara, ma va confermato. Forse farà più caldo, speriamo che partire un'ora prima ci possa aiutare. La strategia? Tutti useranno la stessa e questo minimizza le possibilità di fare qualcosa di diverso. Abbiamo però un set in più di gomme soft, speriamo che questo ci aiuti", ha aggiunto. Punta tutto su domenica anche Kimi Raikkonen, protagonista di un sabato non all'altezza delle aspettative. "Ho fatto un errore nel giro di qualifica, non posso certo essere felice. La gara? A questo punto vedremo, la macchina si sta comportando bene anche se l'ultimo giro non è andato bene. Dovrò cercare di partire bene, ma la machcina è ok per la corsa", ha spiegato il finalndese.