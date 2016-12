Ferrari, Raikkonen e Vettel ottimisti: "Siamo vicini alla pole"

Nonostante l'ottimo venerdì, Kimi Raikkonen non si lascia andare a commenti entusiastici. "Il podio? Dobbiamo fare il nostro meglio, a partire dalle qualifiche. Vedremo dove saremo in prova, poi penseremo alla gara. Dobbiamo fare in modo che tutto funzioni al meglio. Per la prima fila vedremo, è difficile capire quello che hanno fatto gli altri. Dobbiamo capire cosa migliorare, senz'altro non è andata male", le parole di Iceman.

Per una volta Sebastian Vettel è apparso un po' più in difficoltà rispetto al compagno di box, anche se come Raikkonen il tedesco pensa soprattutto alla domenica. "Siamo molto vicini alla pole, siamo stati veloci in tutte le sessioni. La cosa più importante è fare un passo avanti, ci sono un paio di cose da migliorare. Cercheremo di arrivare il più vicino possibile alle Mercedes. Se saremo in grado, vedremo di superarle, altrimenti cercheremo di non farci superare da chi ci segue. Le Red Bull? E' il primo venerdì in cui gli è andato tutto bene, ma dobbiamo pensare a noi stessi per fare un passo avanti", ha commentato.