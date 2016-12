F1, solo Hamilton davanti alle Ferrari in Cina

Insomma, se il distacco sul giro secco ha dato ragione ancora alla Mercedes, con Hamilton nettamente davanti a tutti (oltre 1" meglio rispetto allo scorso anno) sia al mattino, sia al pomeriggio, in configurazione gara le cose sono ben più positive per la Ferrari. E soprattutto per Raikkonen, capace di tenere un passo elevatissimo e finalmente in palla dopo qualche disavventura di troppo nelle prime due gare. Stavolta è stato Sebastian Vettel a soffrire un po' (per lui anche un testacoda), anche se il tedesco è stato comunque in grado di mettersi dietro un Nico Rosberg stranamente opaco e protagonista anche di un errore con uscita di pista. Comunque sia, anche in Cina saranno Mercedes e Ferrari a giocarsi vittoria e podio. Perché se è vero che la Red Bull ha rialzato la testa, lo è anche il fatto che finora le ex dominatrici del campionato hanno mostrato qualche limite di affidabilità, soprattutto la domenica allo spegnersi del semaforo. Lo ha confermato Daniil Kvyat, andato a sbattere dopo aver accusato un problema ai freni, che gli ha impedito di portare la macchina sana e salva ai box. Daniel Ricciardo ha comunque fatto segnare un ottimo terzo tempo assoluto, non sfigurando pure nella simulazione. La Williams, almeno per ora, è diventata la quarta forza del Mondiale, con Bottas e Massa (andato a sbattere dopo un testacoda in frenata), settimo e ottavo. Piccoli segnali di ripresa per Fernando Alonso e la McLaren, 12° di poco dietro a Jenson Button, decimo. Per loro, però, il distacco supera i 2". Non proprio poco.